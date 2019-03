Wiesbaden

1:1 in Meppen: SV Wehen bleibt im Aufstiegsrennen dran

03.03.2019, 12:03 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Chance verpasst, sich in der 3. Fußball-Liga wieder am Halleschen FC vorbeizuschieben. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kam am Samstag nur zu einem 1:1 (1:1) beim SV Meppen, bleibt aber als Tabellenvierter im Aufstiegsrennen am Ball.

Mitkonkurrent Halle hatte bereits am Freitagabend den KFC Uerdingen mit 4:0 besiegt. Der SVWW liegt vor der nächsten Partie am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen den TSV 1860 München nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. "Es war das erwartet intensive Spiel", sagte Rehm nach dem Duell der erfolgreichsten Rückrunden-Mannschaften. "Ich denke, dass es insgesamt ein sehr, sehr gerechtes Unentschieden ist. Beide Mannschaften hätten zum Schluss den Lucky Punch setzen können."

Daniel-Kofi Kyereh hatte die Gäste in der 12. Minute nach einer Flanke von Niklas Schmidt per Kopf in Führung gebracht. Für den Ausgleich sorgte vor 7112 Zuschauern ausgerechnet René Guder (28.), der erst in der Winterpause von Wiesbaden nach Meppen gewechselt war. Kurz vor Schluss rettete Sascha Mockenhaupt mit einer Grätsche gegen den eingewechselten Max Kremer das Remis. Die Wiesbadener bleiben damit im fünften Auswärtsspiel hintereinander ungeschlagen.