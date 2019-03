Maintal

Auto landet im Main: Fahrer rettet sich

03.03.2019, 12:32 Uhr | dpa

In seinem Auto ist ein Mann in Maintal in den Main gerollt. Der 66-Jährige konnte sich am späten Samstagabend selbst aus dem Wagen befreien. Er schwamm ans Ufer, wo Rettungskräfte ihn fanden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto zog die Feuerwehr an Land. Weil der Wagen in der Flussmitte lag, musste zuvor der Schiffsverkehr auf dem Main zwischen Mühlheim und Offenbach gestoppt werden. Am frühen Sonntagmorgen war die Fahrrinne wieder frei. Warum das Auto in der Nähe des Fähranlegers ins Wasser rollte, war zunächst unklar. Fremdeinwirkung schloss die Polizei aus.