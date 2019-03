Cappeln (Oldenburg)

Elfjähriger Junge von Hund gebissen

03.03.2019, 13:18 Uhr | dpa

Ein elf Jahre alter Junge ist in Cappeln im Landkreis Cloppenburg von einem Hund angefallen und gebissen worden. Das Tier sei auf einer Straße plötzlich auf den Jungen zugelaufen und habe ihn ins Bein gebissen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dabei verletzte sich der Junge leicht und musste am Samstag in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen konnte der Hund vom Grundstück seines 36 Jahre alten Besitzers entkommen, weil er dort nicht angeleint war. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter. Um welche Rasse es sich bei dem Tier handelt, war zunächst noch unklar.

Erst am Donnerstag hatte ein Jagdhund eine 89 Jahre alte Frau in Ganderkesee bei Bremen totgebissen. Der 51 Jahre alte Sohn der Frau hatte die Frau leblos auf dem Boden liegend vorgefunden, das Tier saß friedlich daneben in einem Sessel. Daraufhin ging der Jäger mit dem Hund in den Garten und erschoss ihn.