Göttingen

Überfall auf Göttinger Schnellrestaurant

03.03.2019, 13:43 Uhr | dpa

Zwei maskierte Täter haben in der Nacht zum Sonntag ein Schnellrestaurant in Göttingen überfallen und dabei mehrere Tausend Euro gestohlen. Bei dem Überfall hätten zwei Angestellte einen Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flohen anschließend mit einem Auto. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Ob die Täter bewaffnet waren, stand laut Polizeiangeben noch nicht fest.