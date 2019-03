Düsseldorf

15-Jähriger verletzt Mann mit Glasflasche lebensgefährlich

03.03.2019, 13:47 Uhr | dpa

Ein 18 Jahre alter Mann ist in Düsseldorf mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 15-Jähriger soll den Mann in der Nacht zu Samstag attackiert haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer wurde in einer Klinik notoperiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Gruppe von Jugendlichen rund um den Tatverdächtigen den 18-Jährigen und seine Begleiter ohne Grund provoziert und diese dann auch körperlich angegriffen. Dabei soll der 15 Jahre alte Jugendliche den Mann gezielt hinterrücks mit einer großen abgebrochenen Glasflasche attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.