Hamburg

HSV-Kapitän Aaron Hunt gegen Fürth vor Rückkehr

03.03.2019, 14:06 Uhr | dpa

Kapitän Aaron Hunt steht vor seinem Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der Mittelfeldspieler ist von Trainer Hannes Wolf fest eingeplant für das Spiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth. "Wir freuen uns, dass er gesund ist, dass er da ist", sagte Wolf am Sonntag. Der 32-jährige Hunt hatte den gesamten Februar wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen. In den vergangenen vier Partien, in denen er fehlte, holten die Hamburger nur vier Punkte. "Sein Ausfall hat uns schon getroffen", meinte Wolf.

Nach den zuletzt mäßigen Ergebnissen steht der HSV gegen die Franken unter Druck. Die Hamburger sind vor der Partie nur noch Tabellendritter, nachdem sie seit dem zwölften Spieltag Anfang November ununterbrochen an der Spitze gestanden hatten. "Bei uns geht es um die Dinge, die wir beeinflussen können. Wir müssen uns dafür an unserem Fußball festhalten", sagte Wolf.

Gegen Fürth werden neben den beiden Langzeitverletzten Jairo Samperio und Kyriakos Papadopoulos die nach ihren Platzverweisen in Regensburg gesperrten Orel Mangala und Vasilije Janjicic fehlen. Für die beiden könnte Gotoku Sakai ins defensive Mittelfeld und Khaled Narey dann für den Japaner in die Abwehrkette rücken.

Offen ist der Einsatz von Sturm-Talent Fiete Arp. Der 19-Jährige hatte am Sonntag wieder mittrainiert, nachdem er noch am Samstag pausiert hatte. Arp hatte in der Übungseinheit am Freitag einen Schlag gegen den Kopf einstecken müssen.