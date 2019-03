Stuttgart

TVB-Kader im Wandel: Bitter bleibt, Baumgarten geht

03.03.2019, 14:23 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vertrag mit Torwart Johannes Bitter um ein Jahr bis Sommer 2020 verlängert. Der Weltmeister von 2007 spielt bereits seit Februar 2016 für den Club. Kreisläufer und Kapitän Simon Baumgarten bekommt nach dieser Saison dagegen keinen Vertag mehr und wird durch den mazedonischen Nationalspieler Zarko Pesevski ersetzt, wie der Club am Sonntag mitteilte. Baumgarten ist seit 2004 für den TVB am Ball und der dienstälteste Akteur im Kader. Stuttgart will versuchen, den 33-Jährigen über die Saison hinaus an den Verein zu binden. Dazu liefen Gespräche, hieß es. Pesevski unterschrieb bis 2021.