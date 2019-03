Limburgerhof

Jugendgruppen dreschen aufeinander ein

03.03.2019, 15:04 Uhr | dpa

Mit Besenstielen und Metallstangen haben etwa 30 Jugendliche in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) aufeinander eingeprügelt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag waren zwei Gruppen mit jeweils 15 Leuten an der Schlägerei beteiligt. Die Jugendlichen flüchteten beim Auftauchen der Beamten. Diese entdeckten später mehrere Leute mit Schlag- und Trittverletzungen. Als Motiv für die Prügelei am Bahnhof vermutet die Polizei Rache für eine frühere Auseinandersetzung. Eine der Gruppen kam den Ermittlern zufolge aus Mannheim, die andere aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Festgenommen wurde niemand.