Berlin

Angreifer Issah Abass fällt beim FSV Mainz 05 länger aus

03.03.2019, 15:07 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 muss länger auf Angreifer Issah Abass verzichten. Der 20 Jahre alte Ghanaer hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag eine schwere Muskelverletzung zugezogen, wie die Untersuchungen am Wochenende in der Uni-Klinik ergaben. Diese teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit.