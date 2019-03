Berlin

Wasserfreunde Spandau erreichen souverän Pokal-Endrunde

03.03.2019, 15:22 Uhr | dpa

Rekordsieger Wasserfreunde Spandau 04 ist souverän in die Endrunde der besten vier Teams im DSV-Pokal eingezogen. Die Berliner setzten sich im Viertelfinale am Samstag in Bestbesetzung ohne Probleme mit 19:4 (3:0, 3:1, 6:1, 7:2) beim Pro-B-Team SV Bayer Uerdingen 08 durch. Beste Torschützen für die Spandauer Wasserballer waren Marko Stamm, Nikola Dedovic (jeweils 4 Tore), Ben Reibel (3), Tiberiu Negrean, Remi Saudadier und Lukas Gielen (je 2).

Der OSC Potsdam schied hingegen wie erwartet aus. Die Brandenburger hielten bei Waspo/98 Hannover zwei Viertel lang gut mit, verloren am Ende aber deutlich mit 8:19 (3:5,2:2,1:5,2:7). Beste Torschützen für Potsdam waren Thilo Popp und Hannes Schulz mit jeweils zwei Treffern.

Neben Titelverteidiger Hannover und Vorjahresfinalist Spandau qualifizierten sich die White Sharks Hannover (15:5 gegen SpVg Laatzen) und der ASC Duisburg (12:10 gegen SV Ludwigsburg) für die Endrunde. Diese findet am ersten Mai-Wochenende in Düsseldorf statt.