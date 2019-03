Bielefeld

Grammozis-Debüt misslingt: Niederlage in Bielefeld

03.03.2019, 15:34 Uhr | dpa

Das Debüt des neuen Trainers Dimitrios Grammozis beim SV Darmstadt 98 ist misslungen. Der auswärtsschwache Fußball-Zweitligist verlor am Sonntag bei Arminia Bielefeld 0:1 (0:1). Der Abstand der "Lilien" auf Relegationsplatz 16 und den MSV Duisburg beträgt sechs Zähler. "Das ist natürlich eine bittere Niederlage, aber ich bin positiv gestimmt, weil die Jungs in der zweiten Halbzeit gut gearbeitet haben", sagte der neue Coach.

Fabian Klos erzielte vor 15 011 Zuschauern beim 150. Liga-Einsatz mit seinem 50. Tor in der 40. Minute den entscheidenden Treffer. Bielefeld hat bei 31 Punkten mit dem Kampf um den Klassenverbleib kaum noch etwas zu tun.

Schon vor dem Klos-Tor war Bielefeld am Sonntag überlegen und hatte durch Andreas Voglsammer (19.) eine weitere Großchance. Die Gäste kamen durch Tobias Kempe erst in der 38. Minute zu einem Schuss auf das Arminia-Gehäuse. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterte Marvin Mehlem für die nun stärker auftretenden Hessen am Pfosten.

"In der ersten Halbzeit waren wir defensiv strukturierter, bei den Kontern fehlte uns der Tick Entschlossenheit", befand Grammozis. Nach dem Wiederanpfiff habe sich sein Team enorm gesteigert. Aufgrund der kurzen Zeit des gemeinsamen Trainings habe er sich zunächst auf die Defensive beschränkt. "Nun wollen wir uns peu á peu verbessern und steigern", sagte der Nachfolger von Dirk Schuster.