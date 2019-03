Lübeck

VfB Lübeck schlägt FC St. Pauli II 3:0

03.03.2019

Die Regionalliga-Fußballer des VfB Lübeck haben den Kampf um den Meistertitel noch lange nicht aufgegeben. Mit 3:0 setzten sich die Hanseaten souverän beim Nachwuchs des FC St. Pauli durch. Ahmet Arslan erzielte zwei Treffer, wobei er einen Handelfmeter verwandelte. Außerdem war Daniel Franziskus ebenfalls per Strafstoß erfolgreich. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg II beträgt neun Punkte.

Der HSV II gewann gegen Eintracht Norderstedt 2:1 und ist nun tabellarisch beste Hamburger Mannschaft. Profi-Leihgabe Manuel Wintzheimer markierte die beiden Treffer, für Norderstedt erzielte Johann von Knebel den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Schlussphase sah zunächst Norderstedts Abwehrchef Marin Mandic die Rote Karte, ehe HSV-Einwechselspieler Kusi Kwame mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Eine Profi-Leihgabe stand auch beim Verfolgerduell in Flensburg im Mittelpunkt: Werder Bremens Fin Bartels feierte nach 448-tägiger Verletzungspause sein Comeback und trug sich gleich in die Torschützenliste ein. Beim 1:1 erzielte Gökhay Isitan für den SC Weiche Flensburg den Endstand. In den Schlussminuten musste Flensburg nach einer Gelb-Roten Karte für Pastor Santos Ilidio in Unterzahl spielen. Aufsteiger Holstein Kiel II kassierte beim Lüneburger SK mit dem 0:1 bereits die vierte Niederlage in Serie.