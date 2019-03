Oberwesel

Schäden an der Bordwand bei Schiffskollision auf dem Rhein

03.03.2019, 18:00 Uhr | dpa

Bei einer Schiffskollision auf dem Rhein bei Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind an beiden Schiffen deutliche Schäden an den Bordwänden entstanden. Die erheblichen Deformationen befänden sich jedoch oberhalb der Wasserlinie, teilte am Sonntag die Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz mit. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Die Schifffahrt wurde vorübergehend gesperrt. Zum Zusammenstoff kam es, als ein Tankmotorschiff wohl aufgrund eines Fehlers kurz die Fahrrinne verließ. Als der Schiffsführer das Schiff zurückmanövrierte, stieß es mit einem Schubverband zusammen.