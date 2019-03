Rottweil

Narren springen durch Rottweil und schippern durch Schramberg

04.03.2019, 01:04 Uhr | dpa

Countdown für einen der traditionsreichsten Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht: Tausende Narren werden heute (8.00 Uhr) in Rottweil zum Narrensprung erwartet. Etwa 4000 Hästräger hüpfen und tanzen durch die älteste Stadt Baden-Württembergs und vollführen mit Stangen wilde Sprünge. Regelmäßig verfolgen etwa 20 000 Zuschauer nach Angaben der Stadt das Treiben - selbst bei Regen. Narren, die es noch nasser mögen, kommen am Mittag (13.00 Uhr) in Schramberg (Kreis Rottweil) zusammen: Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" fahren die Narren mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter.