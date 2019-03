Schwerin

Gründungstreffen für "Zukunftsbündnis MV" in Schwerin

04.03.2019, 01:14 Uhr | dpa

Landesregierung, Unternehmen und Gewerkschaften wollen den Beschäftigungsstandort Mecklenburg-Vorpommern stärken und so dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Dazu soll heute in Schwerin das "Zukunftsbündnis MV" gegründet werden. Es tritt an die Stelle des früheren "Bündnisses für Arbeit". Zum Gründungstreffen in der Staatskanzlei werden Spitzenvertreter der Regierung, der Vereinigung der Unternehmensverbände, des DGB Nord und der Arbeitsagentur erwartet.

Während die Aufgabe des 1998 ins Leben gerufenen "Bündnisses für Arbeit" gewesen sei, die ausufernde Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern einzudämmen, solle nun die Fachkräftesicherung zentrales Thema im neuen Bündnis sein, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Als eines der wichtigsten Ziele nannte sie die Angleichung der Löhne ans Westniveau, um junge Leute im Land halten und auch Pendler zurückholen zu können. Die Löhne im Nordosten liegen seit Jahren mehr als 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Firmenchefs hatten in den jüngsten Konjunkturumfragen den Fachkräftemangel als größtes Wachstumsrisiko genannt, mehrfach aber auch die versuchte Einflussnahme der Politik auf die Lohngestaltung zurückgewiesen. Dennoch äußerte sich der Unternehmerdachverband VU ebenso wie der DGB Nord vor dem ersten Treffen seit knapp drei Jahren zuversichtlich.