Berlin

Geplante Strukturreform der Polizei Thema im Innenausschuss

04.03.2019, 02:03 Uhr | dpa

Die Berliner Innenpolitiker diskutieren heute über die geplante Strukturreform bei der Polizei. Das umstrittene Thema ist das wichtigste in der Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte dazu bereits einige Vorhaben angekündigt. So will sie wieder eine weitere Führungsebene, die sogenannte Landespolizeidirektion, einrichten. Dadurch soll ihr eigener Führungsstab entlastet werden. Die Landespolizeidirektion gab es bereits früher, sie wurde aber abgeschafft, um die Behörde straffer zu führen.

Außerdem soll eine Polizeieinheit speziell für Orte mit viel Kriminalität geschaffen werden. Dadurch sollen mehr Polizisten ständig sichtbar auf der Straße sein. Die Opposition sprach bereits von reinen Show- und Propagandaeffekten, die viel Geld und Personal kosten würden, ohne tatsächlich etwas zu bewirken. Bei der Berliner Polizei arbeiten etwa 25 000 Menschen, 17 000 davon sind uniformierte Polizisten und Kriminalpolizisten. Hinzu kommen 2800 Auszubildende und knapp 2800 Verwaltungsangestellte, Techniker und Wissenschaftler sowie weitere Wachleute, sogenannte Objektschützer.