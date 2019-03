Böhlen

Haseloff und Kretschmer beim Forum Mitteldeutschland zu Gast

04.03.2019, 02:33 Uhr | dpa

Das Forum Mitteldeutschland will sich heute (10.00 Uhr) mit dem Ausstieg aus der Braunkohle und den Folgen befassen. Dabei geht es vor allem um den Strukturwandel im mitteldeutschen Revier. Im Kulturhaus Böhlen werden dazu auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU), erwartet. In mehreren Runden geht es um Themen wie Innovation und Wertschöpfung, Fachkräfte und Ausbildung sowie Infrastruktur und Digitalisierung. Zu der Veranstaltung werden mehr als 300 Gäste erwartet. Kretschmer will am Nachmittag noch das Kraftwerk Lippendorf besuchen.

Das Forum Mitteldeutschland versteht sich als Plattform von Firmen, Kammern, Verbänden sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Ziel besteht darin, die Region bis 2030 zu einer der innovativsten in ganz Europa zu entwickeln.