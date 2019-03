Berlin

Frau am Bahndamm erstickt: Prozess geht in Schlussphase

04.03.2019, 03:16 Uhr | dpa

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder einer 30-Jährigen an einem Bahndamm in Berlin-Pankow wird heute mit dem Beginn der Plädoyers gerechnet. Der 39-Jährige soll die Social-Media-Beraterin im Mai 2018 in einem kleinen Park angegriffen und erstickt haben. Die Anklage geht von einem Mord zur Verdeckung einer vorangegangenen versuchten Vergewaltigung aus. Der bulgarische Staatsangehörige hatte im Laufe des bislang dreiwöchigen Prozesses erklärt, er habe lediglich das Handy der Frau erbeuten, sie aber nicht töten wollen. Sichergestellte Spuren hatten zum Verdacht gegen den Angeklagten geführt, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland war.