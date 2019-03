Fulda

Rosenmontagszüge in Hessen krönen die Karnevalssession

04.03.2019, 05:36 Uhr | dpa

Zum Höhepunkt der Karnevalssession freuen sich die fastnachtsbegeisterten Narren auf den Straßenkarneval mit seinen bunten Umzügen. In Fulda steht am (heutigen) Montag (13.33 Uhr) Hessens größter Rosenmontagszug auf dem Programm. Und der knackt in diesem Jahr Rekorde: Mit 266 Zugeinheiten und mehr als 4100 Teilnehmern sind so viele Aktive dabei, wie nie zuvor. 24 im Zug verteilte Musikkapellen sollen für Stimmung sorgen und die Zuschauer zum Tanzen und Schunkeln bringen. Auf die Reise geschickt wird der "Romo" am Bahnhof mit dem Startsignal von elf Böllerschüssen. Zehntausende Besucher werden als Schaulustige am Streckenverlauf in der Innenstadt erwartet.

Einer der ungewöhnlichsten Fastnachtsumzüge findet an Rosenmontag in Herbstein statt (Start: 10.11 Uhr). Dort steht der sogenannte Bajazz im Mittelpunkt des Geschehens. Als eine Art Leitfigur läuft, springt und tanzt der bunt kostümierte Bajazz mit goldener Krone auf dem Kopf in bestimmter Schrittfolge vier Stunden durch die Straßen der Vogelsberg-Kleinstadt. Der Springerzug geht auf einen alten Brauch zurück. Im 17. Jahrhundert brachten Tiroler Steinmetze diese Tradition mit nach Herbstein.

Auch in anderen Orten werden Rosenmontagszüge veranstaltet, etwa in Marburg, Seligenstadt, Fritzlar und Volkmarsen.