Erfurt

In Thüringen fallen jährlich Tausende Tonnen Asbest-Müll an

04.03.2019, 06:09 Uhr | dpa

Mehr als 26 Jahre nach dem Verbot von Asbest fallen in Thüringen jährlich etwa 16 000 Tonnen asbesthaltiger Müll an. Voraussichtlich wird auch in den nächsten Jahren Abfall mit dem gefährlichen Stoff in dieser Größenordnung entsorgt werden müssen, wie das Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Im Jahr 2017 wurden in Thüringen rund 27 000 Tonnen Asbest entsorgt. Davon kamen 6700 Tonnen aus anderen Bundesländern und rund 5000 Tonnen aus dem Ausland. Asbest wurde 1993 verboten, weil die Fasern in dem Baustoff als extrem gefährlich für die Gesundheit gelten. Asbeststaub in der Lunge kann unter anderem Krebs verursachen.