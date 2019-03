Erfurt

Taubert: Tarifabschluss "eins zu eins" auf Beamte übertragen

04.03.2019, 07:25 Uhr | dpa

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für die Beamten übernehmen. "Wir werden den Abschluss 1 zu 1 auf die Beamten übertragen, in derselben Höhe und zum selben Zeitpunkt", sagte sie der "Thüringer Allgemeinen" (Montag). Die Entscheidung dafür liege aber beim Kabinett und schließlich beim Landtag. Allerdings kann es laut Taubert beim Übertragen des Abschlusses auf die Beamten zu kleineren Abweichungen kommen, da sich das Tarif- vom Besoldungsrecht in Details unterscheide.