Leipzig

Schwere Sturmböen und Schnee in den Mittelgebirgen erwartet

04.03.2019, 10:33 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich im Laufe des Montags auf schwere Sturmböen einstellen. Spitzenwerte mit Windstärke 11 wurden bereits am Morgen auf dem Brocken gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte. Auch im Tiefland sei mit Windstärke 10 zu rechnen. Am Nachmittag zieht eine Kaltfront aus Westen mit teilweise heftigen Schauern und Gewittern durch die drei Bundesländer. Oberhalb von 700 Metern ist demnach auch mit Schneefällen zu rechnen. "Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen", sagte Meteorologe Thomas Hain.

Auch am Dienstag werden Schauer und böiger Wind erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder auf frühlingshafte 15 bis 17 Grad.