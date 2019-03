Düsseldorf

Reul: Kamelle-Werfen "kann man oder kann man nicht"

04.03.2019, 10:40 Uhr | dpa

NRW-Innenminister Herbert Reul ist überzeugt, dass man zum Kamelle-Werfen geboren sein muss. "Das kann man oder kann man nicht", sagte der CDU-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Üben helfe da nicht weiter. "Am nächsten Tag kann man sich sowieso nicht bewegen, hat man mir erzählt." Der 66-Jährige fuhr im Kölner Rosenmontagszug auf dem Wagen der Roten Funken mit. "Ein Traum wird wahr", sagte er. Das stürmische Wetter bereite ihm keine Sorgen: "Kann ich auch nicht ändern, müssen wir durch", sagte er. "Alles super, alles gut."