Schleswig-Holsteins Baugewerbe boomt 2018

04.03.2019, 11:48 Uhr | dpa

Mit kräftigen Wachstumszahlen hat die Baubranche in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr einen Boom verzeichnet. Der Umsatz der größeren Betriebe im Bauhauptgewerbe stieg um 13 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Am deutlichsten fiel der Zuwachs mit 15 Prozent im Wohnungsbau aus - dort hatte die Steigerungsrate 2017 bereits 9 Prozent betragen. Die Zahl der Beschäftigten im Baugewerbe stieg 2018 um 6 Prozent auf 13 900 im Monatsdurchschnitt.

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg ebenfalls um 6 Prozent auf rund 16,5 Millionen Stunden. Einen leicht überdurchschnittlichen Zuwachs gab es dabei im gewerblichen und industriellen Bau (plus neun Prozent) sowie im öffentlichen und Verkehrsbau (plus sieben Prozent). Im Wohnungsbau stieg das Arbeitsvolumen um drei Prozent.

Die Auftragseingänge lagen mit knapp 2,0 Milliarden Euro um drei Prozent über dem Vorjahreswert. Im öffentlichen und Verkehrsbau sowie im Wohnungsbau stieg der Wert der Auftragseingänge jeweils um drei Prozent; im gewerblichen und industriellen Bau betrug der Zuwachs zwei Prozent.

Die Statistik beruht auf Ergebnissen von 308 Betrieben mit jeweils mindestens 20 Beschäftigten.