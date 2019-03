Köln

Kai Pflaume: Kölner Karneval ist "völlig verrückt"

04.03.2019, 12:02 Uhr | dpa

Moderator Kai Pflaume fährt dieses Jahr erstmals in Köln beim Rosenmontagszug mit. Foto: Felix Hörhager/Archiv (Quelle: dpa)

Fernsehmoderator Kai Pflaume ("Klein gegen Groß") hat als Kind die Übertragung der Rosenmontagszüge fast immer im Fernsehen verfolgt - und konnte dieses Jahr nun erstmals in Köln mitfahren. "Es ist absolute Premiere heute", sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Stimmung sei ihm schon oft beschrieben worden. "Das ist auch das, was alle mir gesagt haben: Das ist völlig verrückt, das kann man mit nichts vergleichen, was hier passiert. Überall wird gefeiert, und die Leute sind einfach unheimlich gut drauf."