Startschuss für Wettbewerb Inno Award 2019: 18 000 Euro

04.03.2019, 12:09 Uhr | dpa

Der Verbund der fünf Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern hat Existenzgründer und Jungunternehmer zur Teilnahme am Innovationswettbewerb Inno Award 2019 aufgerufen. Der mit insgesamt 18 000 Euro dotierte Preis wird seit 2013 für besondere wissenschaftliche und unternehmerische Leistungen vergeben. Die Stifter wollen damit die Gründungslandschaft im Nordosten stärken und über die Landesgrenzen hinaus publik machen. Neben Existenzgründern und Jungunternehmern können sich gründungswillige Kreative von Schulen und Hochschulen mit kreativen Projekten bewerben, wie Petra Ludwig, Vize-Vorsitzende des Verbundes am Montag in Warnemünde sagte.

Der bundesweit ausgeschriebene Preis lade auch Kreative aus anderen Regionen ein, sich in Mecklenburg-Vorpommern zu engagieren, hieß es. Die Stifter wollen damit die Gründungslandschaft im Nordosten stärken und über die Landesgrenzen hinaus publik machen.

Die Technologiezentren liegen in Greifswald, Schwerin/Wismar, Warnemünde sowie in Roggentin und Bentwisch im Rostocker Umland. In ihnen wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren mehr als 2000 Unternehmen unterstützt und mehr als 10 000 Arbeitsplätze geschaffen.