Berlin

Mann attackiert Frau mit Flasche: Polizei fahndet mit Fotos

04.03.2019, 13:33 Uhr | dpa

Nach dem Angriff eines Unbekannten mit einer Glasflasche auf eine Frau sucht die Polizei jetzt mit Aufnahmen einer Überwachungskamera den Täter. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, erlitt die 20-Jährige bei dem Angriff Anfang November in einer Straßenbahn einen Nasenbeinbruch, als ihr der Mann in der Linie M1 am Prenzlauer Berg die Flasche ins Gesicht warf. Mit einem Begleiter hatte er die Bahn an der Kastanienallee verlassen. Zeugen zufolge sollen die Männer danach an der Kreuzung Schönhauser Allee Ecke Schwedter Straße einen Radfahrer beleidigt und ihn sowie einen hinzugeeilten Passanten geschlagen haben.