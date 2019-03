Schliersee

Sturmtief legt Zugstrecke für halbe Stunde lahm

04.03.2019, 13:39 Uhr | dpa

Das Sturmtief "Bennet" hat am Montag in Oberbayern kurzzeitig für Behinderungen auf der Zugstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell gesorgt. Ein Baum sei auf die Schienen gefallen, sagte ein Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn. Die Strecke musste für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, es habe einen Ersatzverkehr mit Bussen gegeben. Am Mittag lief der Zugverkehr wieder. Beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd hieß es am frühen Nachmittag, es habe noch keine Einsätze wegen des Sturmes gegeben.