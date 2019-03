Halle (Saale)

Statistiker: Deutlich weniger Insolvenzen in Sachsen-Anhalt

04.03.2019, 14:54 Uhr | dpa

Deutlich weniger Menschen und Unternehmen haben in Sachsen-Anhalt Insolvenz angemeldet. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt knapp 3400 Verfahren beantragt, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das war knapp ein Zehntel weniger als 2017. Besonders bei den Verbrauchern ging die Zahl der Insolvenzen zurück. Rund 2300 Menschen mussten sich zahlungsunfähig melden, das sind 12 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bei den Unternehmen war der Rückgang im gleichen Zeitraum deutlich schwächer (minus 4 Prozent). Mit knapp 480 Betrieben meldeten sich aber so wenige insolvent wie seit fünf Jahren nicht mehr. Gleichzeitig stieg laut Mitteilung die Summe deutlich, mit der die betroffenen Unternehmen in der Kreide standen. Die Gläubiger forderten insgesamt fast 840 Millionen Euro - zweieinhalb Mal so viel wie 2017.