Stavenhagen

Warnstreiks bei obst- und gemüseverarbeitenden Firmen

04.03.2019, 15:07 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ab Dienstag zu Warnstreiks in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Als erstes Unternehmen werde der Kartoffelverarbeiter Pfanni in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) betroffen sein, der zum Unilever-Konzern gehört, wie die Gewerkschaft am Montag in Neubrandenburg ankündigte. Die Beschäftigten seien aufgerufen, die Arbeit ab Mittag für vier Stunden niederzulegen. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 14. März in Spornitz sollen an vier weiteren Firmenstandorten Warnstreiks stattfinden.

Die NGG will Nachbesserungen am Angebot der Arbeitgeber erreichen. Die Tarifverhandlungen waren bisher in zwei Runden ohne Einigung geblieben. Laut NGG hatten die Arbeitgeber zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten. Dies würde zu einem weiteren Aufgehen der Einkommensschere zwischen Ost und West führen, hieß es. Die Gewerkschaft fordert ein Plus von 7,9 Prozent. Die Löhne in der Branche in MV lägen derzeit 8,2 Prozent unter Westniveau. Von den Verhandlungen sind laut NGG rund 1900 Beschäftigte in mehreren Unternehmen betroffen.