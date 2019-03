Dresden

Dresdner Volleyballerinnen ohne Nikola Radosova

04.03.2019, 15:28 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des Dresdner SC müssen in der entscheidenden Meisterschaftsphase auf Außenangreiferin Nikola Radosoa verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich die slowakische Nationalspielerin einen Muskel-Sehnenriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Verletzt hatte sich die 26-Jährige schon am vergangenen Mittwoch im Abschlusstraining vor dem Spiel beim SC Potsdam.

Radosova, die seit vergangenem Sommer im Aufgebot des fünfmaligen deutschen Meisters steht, fällt mindestens sechs bis acht Wochen aus. Für sie ist es nach einem Kreuzbandriss im Jahr 2013 die zweite schwere Verletzung.

Schon in der gesamten ersten Saisonhälfte musste der DSC den Ausfall von Top-Scorerin Piia Korhonen verkraften. Die Finnin plagte sich monatelang mit einer Fußverletzung.