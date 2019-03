Halle (Saale)

Halle: Ausgelassener Rosenmontag mit Umzug durch die Stadt

04.03.2019, 15:32 Uhr | dpa

Fröhlich, bunt und laut: In Halle haben am Montag die Narren beim Rosenmontagsumzug ausgelassen gefeiert. Ein kilometerlanger Tross von Tanzgruppen und bunt geschmückten Wagen bewegte sich durch die Stadt und schlängelte sich durch die Fußgängerzone über den Marktplatz. Vor dem Rathaus stand eine Bühne.

Tierisch ging es häufig bei den Kostümen zu - ob als Giraffe, Maus oder bunter Vogel. Als Wölfe verkleidete Männer trugen augenzwinkernd ein kleines Schild vor sich her mit der Aufschrift: "Wir sind wieder zurück. Danke Claudia...." - wohl in Anspielung an die Rückkehr der Wildtiere in Sachsen-Anhalt und Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne).

Viele Schaulustige schunkelten spontan mit den Narren mit, tanzten bei Stimmungsmusik oder lateinamerikanischen Rhythmen am Straßenrand. Von den Karnevalswagen flogen massenweise Bonbons, Tüten mit Popcorn und Konfetti. Prinzenpaare von Karnevalsvereinen aus Sachsen-Anhalt präsentierten sich vor ihrem närrischen Gefolge auch im offenen Cabriolet - trotz des stürmischen Wetters. Wegen des Umzugs waren in Halle Straßen gesperrt worden. Die Polizei sicherte die Zufahrten.