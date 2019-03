Stuttgart

Kein Volksbegehren über kostenlose Kinderbetreuung

04.03.2019, 15:36 Uhr | dpa

Ein Junge fährt in einer Kindertagesstätte mit einem Bobbycar an einem Garderobenständer vorbei. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv (Quelle: dpa)

Das geplante Volksbegehren für eine kostenlose Kinderbetreuung im Südwesten ist vorerst an rechtlichen Hürden gescheitert. Das Innenministerium teilte am Montag in Stuttgart mit, dass der von der oppositionellen SPD gestellte Antrag auf das Volksbegehren nicht zulässig sei. Die Landesverfassung erlaube keine Volksbegehren und Volksabstimmungen über den Landesetat - auch nicht über Abgabengesetze. Die SPD will gegen diese Entscheidung vorgehen und vor das Landesverfassungsgericht ziehen, wie sie mitteilte.