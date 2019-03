Erfurt

Mutter unter Drogen lässt Kinder zurück

04.03.2019, 15:38 Uhr | dpa

Eine 37 Jahre alte Mutter hat ihre sechs Kinder ohne Aufsicht in ihrer Wohnung zurückgelassen und sich selbst unter Drogeneinfluss in Gefahr gebracht. Die Frau torkelte am Sonntag auf einer größeren Straße in Erfurt und blieb dort liegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Besorgte Autofahrer verständigten die Polizei. Als die Frau auf der Straße liegen blieb, sicherten Bürger die Stelle zunächst ab. Später wurde die 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde positiv auf Drogen getestet.

Außerdem fand die Polizei in ihren Taschen eine geringe Menge Rauschgift. Als die Polizei die Wohnung der Frau durchsuchte, fanden die Beamten ihre sechs Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren. Die Polizei verständigte das Jugendamt. Eine Verwandte nahm die Kinder in Obhut.