Erfurt

Geld für Schloss Altenstein, Haus am Horn und Anna Amalia

04.03.2019, 17:09 Uhr | dpa

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sowie die Klassik Stiftung Weimar können sich über 500 000 Euro Fördermittel vom Bund freuen. Konkret geht das Geld nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei vom Montag an das Schloss Altenstein (Wartburgkreis), das eine Gedenkstätte für den Komponisten Johannes Brahms beherbergt. Auch die Herzogin Anna Amalia Bibliothek und das sogenannte Haus am Horn, Musterhaus der Kunst- und Design-Schule Bauhaus, werden gefördert. Aus dem Bundesprogramm für bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland seien in den vergangenen drei Jahren mehr als 3,2 Millionen Euro nach Thüringen geflossen. Das Land gab Mittel in gleicher Höhe dazu.