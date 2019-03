Bad Langensalza

Therme in Bad Langensalza wird für 15 Millionen Euro saniert

04.03.2019, 18:18 Uhr | dpa

Etwa 20 Jahre nach ihrer Eröffnung soll die Friederiken-Therme in Bad Langensalza für rund 15 Millionen Euro saniert werden. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) stellte der Stadt 12,8 Millionen Fördergelder zur Verfügung, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Mit der Sanierung soll künftig auch Energie gespart werden - etwa durch eine Dreifachverglasung der Fassaden. Bis Ende 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bad Langensalza ist Außenstandort der für 2021 in Erfurt geplanten Bundesgartenschau.