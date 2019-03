Chemnitz

"Human Aid Collective" bekommt Chemnitzer Friedenspreis

04.03.2019, 18:43 Uhr | dpa

Der Verein "Human Aid Collective" hat am Montag den Chemnitzer Friedenspreis erhalten. Wie die Stadt mitteilte, wird der Verein für seinen Einsatz in Krisengebieten ausgezeichnet. "Human Aid Collective" habe bislang mehr als 41 Tonnen medizinisches Gerät, Hilfsmittel und Babynahrung in Lager und Krisengebiete transportiert, sowie mehr als 5000 sogenannte Love-Boxen mit Kinderkleidung, Spielzeug und Lernmitteln für Flüchtlingskinder. Dotiert ist der Preis mit 500 Euro.

Den zweiten Preis erhielt der Verein "Nachhall e.V.". Dieser setzt sich gegen Vereinnahmungsstrategien rechtsextremistischer Aktivisten ein sowie für Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und verschiedener Herkunft. Der dritte Preis ging an die Aktion "Buntmacherinnen - Lichterwege", die durch Lichterwege an die Opfer des Faschismus erinnern.