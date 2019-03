Friedrichshafen

Nach Messerangriff auf Ex-Freundin: 21-Jähriger in U-Haft

04.03.2019, 20:36 Uhr | dpa

Nach dem Messerangriff auf seine Ex-Freundin auf dem Parkplatz einer Disco sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft - wegen versuchten Totschlags. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz am Montag mit. Der junge Mann habe nach ersten Ermittlungen die 16-Jährige am Sonntag zufällig in der Diskothek getroffen und um eine Aussprache gebeten. Wenig später habe er auf dem Parkplatz mehrmals auf das Mädchen eingestochen.

Die Schwerverletzte konnte selbst um Hilfe rufen und den Angaben zufolge einen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter geben. Der Tatverdächtige entkam zunächst, stellte sich aber am Sonntagnachmittag der Polizei.