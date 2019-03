Peine

Wand von Gartenlaube brennt: Löschversuch mit Gießkanne

04.03.2019, 21:58 Uhr | dpa

Ein 52 Jahre alter Mann ist beim Brand einer Gartenlaube in Peine schwer verletzt worden. Er habe am Montagabend versucht, das Feuer mit einer Gießkanne zu löschen, und dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei Salzgitter mit. Nach ersten Ermittlungen war die Wand der Hütte nach dem Befeuern des Ofens im Bereich des Ofenrohrs in Brand geraten. Die Feuerwehr fuhr mit zehn Fahrzeugen zum Einsatzort und löschte schließlich die Flammen. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr sei nicht ganz auszuschließen, heiß es. Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke Hannover-Peine in der Zeit von 17.40 Uhr bis 18.20 Uhr gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens durch den Brand wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.