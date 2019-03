Halle (Saale)

Prozess wegen Automatensprengung mit Todesfolge fortgesetzt

05.03.2019, 00:18 Uhr | dpa

Der Prozess zur Sprengung eines Fahrscheinautomaten mit Todesfolge wird heute mit Zeugenbefragungen fortgesetzt. Vor dem Amtsgericht Halle müssen sich ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten. An diesem zweiten Prozesstag soll zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe aussagen. Zu Prozessbeginn hatten beide Angeklagte die Taten vor Gericht zugegeben.

Der Anklage zufolge sollen sie am 20. Oktober 2018 am halleschen Südstadtring einen Fahrscheinautomaten gesprengt haben. Dabei kam ein Mittäter ums Leben. Der 19-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und starb im Krankenhaus. Die beiden Angeklagten waren damals geflüchtet. Ursprünglich sollte das Verfahren nur einen Tag dauern. Womöglich wird am zweiten Prozesstag schon ein Urteil verkündet.