Karlsruhe

Plädoyers im Mordprozess gegen Pfleger erwartet

05.03.2019, 01:21 Uhr | dpa

Im Mordprozess um die tödliche Brandstiftung in einem Altenheim in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) werden heute die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, der in einem der Zimmer ein leeres Bett angezündet haben soll. Eine im gleichen Raum untergebrachte 82 Jahre alte Frau starb, eine weitere Bewohnerin der Einrichtung wurde bei dem Feuer Ende Mai vergangenen Jahres lebensgefährlich verletzt.

Die vorangegangenen elf Verhandlungstage waren zäh verlaufen; Zeugenaussagen erwiesen sich als widersprüchlich oder ungenau. Der Prozess wurde mehrfach verlängert. Der Angeklagte hatte geschwiegen, das Gericht war auf Indizien angewiesen gewesen. Sachverständige hatten unter anderem Brandgutachten erstellt sowie zu ergründen versucht, ob Kleidungsstücke des 24-Jährigen zu denen auf einer verschwommenen Videoaufnahme passen könnten.

Ein psychiatrischer Gutachter konnte wenig zur Aufklärung beitragen, da der junge Mann die Mitarbeit verweigert hatte und der Experte auf Beobachtungen im Gerichtssaal angewiesen war. In Aussagen von Zeugen war auch von anderen möglichen Tätern die Rede gewesen. Wann das Urteil fällt, ist offen.