Stavenhagen

Erste Warnstreiks bei Obst- und Gemüseverarbeitern

05.03.2019, 01:47 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat heute zu ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns aufgerufen. Ab Mittag sollen die Beschäftigten beim Kartoffelverarbeiter Pfanni in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) in einen vierstündigen Ausstand treten, wie die Gewerkschaft in Neubrandenburg ankündigte. Der Kartoffelverarbeiter gehört zum niederländischen Unilever-Konzern.

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 14. März in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) sollen an vier weiteren Firmenstandorten Warnstreiks stattfinden. Die NGG fordert 7,9 Prozent mehr Lohn für die rund 1900 Beschäftigten der Branche im Nordosten. Laut NGG hatten die Arbeitgeber zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten. Dies würde die Einkommensschere zwischen West und Ost noch weiter vergrößern, bemängelte die Gewerkschaft.