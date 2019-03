Darmstadt

Verkehrsbetriebe müssen um Fachkräfte werben

05.03.2019, 05:31 Uhr | dpa

Verkehrsbetriebe müssen verstärkt um Fachkräfte werben. Das Verkehrsunternehmen Heag Mobilo in Darmstadt sieht darin eine große Herausforderungen für die kommenden Jahre. Eine Sprecherin sagte, das Unternehmen verstärke die Anstrengungen, Elektrotechniker und Industriemechaniker zu gewinnen. Wegen fehlenden Personals konnten zuletzt mehrere Triebwagen nicht gewartet oder repariert werden. Auch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) musste zuletzt Fahrten ausfallen lassen. Fahrer zu rekrutieren bereite keine Probleme, wie ein Sprecher mitteilte. Schwieriger sei die Lage bei Ingenieuren: "Auch hier sind wir aktiv und lancieren demnächst eine Kampagne, um die Attraktivität des Arbeitgebers VGF zu zeigen".

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar fehlen etwa tausend Elektrotechniker und Industriemechatroniker in Südhessen. Das treffe auch Verkehrsunternehmen. Einem Sprecher zufolge dürfte sich die Lage für die Betriebe selbst bei einem Rückgang der Konjunktur nur kurzfristig bessern. Das liege nicht nur an der Alterung der Gesellschaft, sondern auch am nachlassenden Interesse junger Menschen an naturwissenschaftlichen Berufen.