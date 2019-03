Schwerin

Landeszentrale für politische Bildung erweitert Angebot

05.03.2019, 05:39 Uhr | dpa

Drei Monate vor den Kommunal- und Europawahlen in Mecklenburg-Vorpommern erweitert die Landeszentrale für politische Bildung in Schwerin ihr Informationsangebot im Internet. Dort finden Interessierte künftig mehr Fakten und Hintergründe zu Landtag und Landespolitik, zu Geschichte, Wirtschaft und Kultur im Nordosten und auch zu Wahlen. Demokratie bleibe nur dann lebendig, wenn Bürgerinnen und Bürger an den demokratischen Entscheidungsprozessen teilnehmen wollen und können, erklärte der Direktor der Landeszentrale, Jochen Schmidt. Er wird am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin die neu gestaltete Website vorstellen. Sie solle dabei helfen, sich ein eigenes und begründetes Urteil über politische Fragen zu bilden. Auch Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) wird an der Vorstellung des neuen Internet-Angebots teilnehmen.