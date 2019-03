Hannover

Sanktionen lassen Iran-Geschäft von Firmen einbrechen

05.03.2019, 05:41 Uhr | dpa

Große Hoffnungen hatte Niedersachsen in einen Ausbau der Handelsbeziehungen mit dem Iran gesetzt und selbst eine Repräsentanz in Teheran eröffnet, nun führen der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen und immer härtere Sanktionen zum Einbruch des Geschäfts. Seit der Wiedereinführung der amerikanischen Sanktionen hätten auch niedersächsische Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen in den Iran zurückgefahren oder eingestellt, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover mit. Dennoch gebe es Firmen, die nicht unter die Sanktionen fielen und ihre in den letzten Jahren aufgebauten Kontakte und damit verbundenen Aufträge weiterverfolgten.

Um diese Unternehmen auch in den aktuell schwierigen Zeiten bei ihren Geschäften mit dem Iran vor Ort zu unterstützen, bleibe die Repräsentanz auch weiter in Betrieb, betonte das Ministerium. Jedoch stelle sich für diese Unternehmen die große Herausforderung, dass seit November so gut wie keine Überweisungen von Geldern aus dem Iran an die Hausbanken der niedersächsischen Unternehmen stattfinden. Im Rahmen der Möglichkeiten berate und unterstützte die Repräsentanz dabei die niedersächsischen Unternehmen.

Wie der Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hannover, Tilman Brunner, sagte, sind von der Zahlungsproblematik auch die Unternehmen betroffen, die mit ihren Waren selber gar nicht unter die Sanktionen fallen. Dies seien in Niedersachsen etwa Unternehmen aus dem Lebensmittel- und Pharmabereich. Verschiedentlich gebe es noch kleine, regionale Banken, die Geldtransfers mit dem Iran für ihre Bestandskunden weiter durchführten. Auf der Suche nach einer Lösung für andere Unternehmen gebe es Gespräche mit dem Bund.

"Viele Unternehmen würden gerne mehr Iran-Geschäfte machen." Sie hätten Verträge, aber könnten die Zahlungen nicht abwickeln, so Brunner. Deshalb gebe es viele Anfragen bei der IHK und eine große Frustration bei den Unternehmen.

Zwar kündigten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Ende Januar ein System zur Umgehung der Sanktionen an, noch aber ist die Vermittlungsstelle zum gegenseitigen Verrechnen von Forderungen europäischer und iranischer Unternehmen nicht nutzbar.

Der Export von Niedersachsen Richtung Iran steigerte sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr noch von 181 auf 197 Millionen Euro, wie Brunner sagte. Die Steigerung basiert aber auf dem ersten Halbjahr, danach brach das Geschäft massiv zusammen. "Man sieht, dass die Sanktionen unmittelbar wirken." Vor allem zögen sich Unternehmen zurück, die ein nennenswertes US-Geschäft hätten und Repressalien fürchteten. Bevor westliche Länder seit 2005 mehrmals Sanktionen gegen den Iran verhängten, hatten die niedersächsischen Exporte noch ein Volumen von 612 Millionen Euro.