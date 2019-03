Rheine

Tödlicher Brand in Seniorenunterkunft in Rheine

05.03.2019, 05:43 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Seniorenunterkunft in Rheine ist eine 94-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Frau starb am Montagabend an ihren Brandverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, weshalb das Feuer in dem Zimmer der Frau ausgebrochen war. Weitere Bewohner der Unterkunft wurden nicht verletzt. Laut Feuerwehr beschränkte sich der Brand auf das Zimmer der Verunglückten und konnte in einem rund zweistündigen Einsatz gelöscht werden.