Mainz

Narren trotz Regens und Winds in Feierlaune

05.03.2019, 05:49 Uhr | dpa

Allen Sturmprognosen zum Trotz haben Hunderttausende am Rosenmontag in Mainz bei kräftigem Wind und Platzregen den Höhepunkt ihrer Straßenfastnacht gefeiert. Rund 450 000 Menschen jubelten nach einer Schätzung des Mainzer Carneval-Vereins dem Rosenmontagszug zu, erfreuten sich an der Satire der elf Motivwagen und tanzten zu Blasmusik. "Die 500 000 haben wir in diesem Jahr wohl nicht geschafft", sagte Zugmarschall Markus Perabo.

Wegen des starken Windes mussten die rund 100 Pferde im Stall bleiben. Auch große Schwenkfahnen waren nicht erlaubt. Trotzdem machten sich 8665 Aktive auf den gut sieben Kilometer langen Weg. "Das Wetter zickt ein wenig, aber der Frohsinn bezwingt es", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Brexit, Trump, AfD, SPD und Plastikmüll - die Motivwagen befassten sich durchaus bissig mit vielen unterschiedlichen Themen. Über einer SPD-Chefin Andrea Nahles aus Pappmaché, die aus viel zu großen Schuhen nach vorne stürzt und so manchen Zahn verliert, prangte ihr Zitat: "Auf die Fresse."

Die Missbrauchsskandale in der Kirche waren auch ein Thema: Ein Geistlicher hastet "zur nächsten Gemeinde" - mit einem Koffer in der Hand, auf dem zu lesen war: "Lasset die Kindlein zu mir kommen." US-Präsident Donald Trump kutschierte als klimaverpestendes Rindvieh durch Mainz, die britische Queen flüchtete mit einem Asylantrag vor dem EU-Austritt ihres Heimatlandes. Und hinter einem adrett gescheitelten AfD-Politiker auf einem Wahlplakat sprang auf der Rückseite ein Neonazi mit brennender Fackel hervor.

"Heute ist das Wetter der Hauptgegner", frotzelte die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner, die es sich auch als Bundeslandwirtschaftsministerin nicht nehmen ließ, in der Ranzengarde mitzulaufen. "Aber wir halten durch, es gibt kein schlechtes Wetter." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Malu Dreyer (SPD) verfolgte den Umzug auf der Tribüne am Gutenbergplatz, im Schatten des Doms. Kritik an der Politik gehöre dazu, sagte Dreyer. "Fastnacht ist dafür da, die Politik auf die Schippe zu nehmen."

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf fuhr auf dem Wagen des Karneval-Clubs Kastel (KCK) mit. Der Bischof war vor einem Jahr zum Ehrenmitglied des KCK Karneval Clubs Kastel 1947 ernannt worden. Viele Bundesliga-Fußballer des 1. FSV Mainz 05 rollten ebenfalls gut gelaunt auf einem Wagen durch die Stadt.

Von Sonne über leichten Regen und heftige Windböen bis zu einem kurzen Wolkenbruch war alles dabei an diesem Rosenmontag. Mit Blick auf die Böen sei Mainz im Vergleich etwa zu Frankfurt gut weggekommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts.

Beim Start um 11.11 Uhr gab es wegen des Wetters ein wenig Verwirrung, nach einer falschen Meldung über Dachziegel, die sich im Wind gelöst haben sollten. "Die Garden haben etwas irritiert geguckt, sind dann aber gleich gestartet", sagte Zugmarschall Perabo.

Etwa vier Stunden lang war der Zug für die Zuschauer, dabei wurden rund 130 Tonnen Bonbons, Bälle und Brausepulver geworfen. Anschließend feierten viele auf den Straßen und in den Kneipen der Landeshauptstadt weiter.

Größere Zwischenfälle gab es nicht. Mehr als 1000 Polizisten waren in Uniform und Zivil im Einsatz. Bis zum späten Abend kontrollierten die Einsatzkräfte gut 1000 Karnevalisten, wie die Polizei berichtete. Darunter waren 59 betrunkene Kinder und Jugendliche. Bereits bis zum frühen Abend wurden bei Jugendschutzkontrollen mehr als 28 Liter Alkohol entsorgt.

Bei mehr als 220 Menschen seien die Personalien festgestellt worden. Damit habe die Polizei ihr Konzept umgesetzt, auffällige Fastnachter schon frühzeitig bei der Anreise zu kontrollieren, zu verwarnen und auf die rechtlichen Konsequenzen wie Platzverweise oder vorübergehenden Freiheitsentzug hinzuweisen. 24 Menschen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden. 61 Straftaten wurden bekannt, davon 43 Körperverletzungen und eine sexuelle Belästigung eines Betrunkenen. Während der Tag eher ruhig verlief, häuften sich die Vorfälle eher am Abend. "Je mehr Alkohol im Spiel ist, desto mehr Rangeleien gibt es", sagte ein Sprecher.

Bis zum späten Abend seien rund 405 Menschen auf den Straßen und in den Unfallhilfsstellen der Innenstadt versorgt worden, sagte der Einsatzleiter der Sanitätsdienste der Stadt, Mathias Hirsch. Das seien geringfügig mehr als im Vorjahr (390 Versorgte). 73 Menschen mussten wegen Glasverletzungen, Übelkeit oder anderer internistischer Beschwerden in Krankenhäuser gebracht werden. 35 Erwachsene und drei unter 16-Jährige wurden mit Alkoholvergiftungen in Ausnüchterungen gebracht. "Der Rosenmontag hat sehr ruhig angefangen, am Abend gab es deutlich mehr Fälle", sagte Hirsch. "Aber das bewegt sich alles im normalen Rahmen."