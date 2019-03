Kiel

Ökonom: Zu schlechtes Bild vom EU-Mitwirken der Briten

05.03.2019, 06:18 Uhr | dpa

Der Brexit wird nach Ansicht des neuen Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft, Georg Felbermayr, die Machtverhältnisse in Europa deutlich verändern. "Die Kommission wird deutlich mächtiger werden", sagte Felbermayr der Deutschen Presse-Agentur. Die europäische Zukunft werde zentralistischer sein. Als Beispiel nannte er die Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen im Bereich der Industriepolitik. "Dass Deutschland plötzlich eine klassisch französische Industriepolitik unterschreibt, gab es bislang nicht." Der Ökonom kritisierte zudem ein öffentlich viel zu schlechtes Bild vom britischen Mitwirken in Europa: "Die Präsenz der Briten in der Europäischen Union war wesentlich konstruktiver als häufig unterstellt wird." Auch die Deutschen hätten Großbritannien bisweilen zur Durchsetzung eigener Interessen vorpreschen lassen.