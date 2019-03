Reinheim

Brand in Küche: Fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht

05.03.2019, 07:44 Uhr | dpa

Bei einem Küchenbrand im südhessischen Reinheim sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden. Eine 49-jährige Frau und ein 41 Jahre alter Mann sowie drei Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert. Wie die Polizei in Ober-Ramstadt am Dienstag weiter berichtete, war das Feuer im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses im Reinheimer Ortsteil Ueberau ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen sind im Gange, wie es weiter hieß.