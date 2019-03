Wuppertal

Feuer in ehemaligem Saunaclub in Wuppertal

05.03.2019, 08:07 Uhr | dpa

In einem ehemaligen Saunaclub in Wuppertal ist es zu einem großen Brand gekommen. In dem leerstehenden Gebäude sei in der Nacht zu Dienstag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen seien weitestgehend gelöscht, allerdings gebe es noch eine Brandwache der Feuerwehr wegen möglicher Glutnester. Die "Westdeutsche Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet.